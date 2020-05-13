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منوعات

الفيروس يتحور.. ووهان بالكامل ستخضع للفحص الطبي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:10 ص
صدى البلد
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مريم صليب
انطلق فيروس كورونا من مدينة ووهان وحلق في جميع بلاد العالم، ولكن بعد تفشي الفيروس في العالم كله، أعلنت الصين بعد 3 أشهر من الحرب مع الفيروس أنها انتصرت عليه ولكن يبدو أن الانتكاسة تلوح للصين وتشير إلى أنها قريبة جدا.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الحكومة الصينية أصدرت بيانا بشأن الحالة الصحية في ووهان بعد اكتشاف حالات جديدة من فيروس كورونا covid 19 بعد أن ظنوا أنهم انتهوا من تلك الكارثة. 

وأوضح البيان أن الصين قد تواجه هجمة جديدة من فيروس كورونا، والغريب في الأمر أن الهجمة ستبدأ أيضا من ووهان كما حدث في البداية، ذلك الأمر تسبب في حالة من التخبط والجدل بين الأطباء في الصين. 

وأشارت البيانات الأولية إلى أن هناك حالات جديدة ظهرت في ووهان ثبتت إيجابيتها، ونتج عنها توقيع الكشف الطبي على جميع سكان مدينة ووهان الصينية البالغ عددهم 11 مليون نسمة. 

وأكدت الفحوصات الطبية أن ووهان في الأيام القريبة المقبلة ستتعرض إلى موجة ثانية من كورونا قد تكون الأعنف، بسبب تحور المرض بشكل جديد. 
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