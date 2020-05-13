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أخبار العالم

الإصابات تتجاوز 4 ملايين و300 ألف.. شاهد| أحدث إحصائية لـ تفشي كورونا حول العالم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:58 ص
أحدث إحصائية لـ تفشي
أحدث إحصائية لـ تفشي كورونا حول العالم
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دعاء أبوهشيمة
ذكرت منصة "وورلد ميترز" الدولية، المتخصصة في الإحصائيات، أن إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 4 ملايين و300 ألف إصابة، وبلغ عدد الوفيات نحو 293 ألف حالة وفاة، كما وصل عدد حالات التعافي لأكثر من مليون  و600 ألف شخص حتى صباح اليوم، الأربعاء.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 4,342,849 حالة حول العالم، كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 292,899 حالة وفاة على مستوى العالم.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس المستجد بلغ 1,604,216 شخص.

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تصل حصتها إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية، فقد سجل أكثر من مليون و400 ألف إصابة وما يزيد عن 83 ألف حالة وفاة.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في عدد الإصابات (269,520)، بينما تحتل بريطانيا نفس المرتبة من حيث عدد الوفيات (32,692).

وبين الدول العشر الأكثر إصابة روسيا (232,243) تليها بريطانيا (226,463)، ثم إيطاليا (221,216)، وفرنسا (178,225)، والبرازيل (178,214)، وألمانيا (173,171)،  وتركيا (141,475)، وإيران (110,767).

ولا تزال أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس، إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات والوفيات.
الإصابات تتجاوز 4 ملايين و300 ألف.. شاهد| أحدث إحصائية لـ تفشي كورونا حول العالم
الإصابات تتجاوز 4 ملايين و300 ألف.. شاهد| أحدث إحصائية لـ تفشي كورونا حول العالم
الإصابات تتجاوز 4 ملايين و300 ألف.. شاهد| أحدث إحصائية لـ تفشي كورونا حول العالم
الإصابات تتجاوز 4 ملايين و300 ألف.. شاهد| أحدث إحصائية لـ تفشي كورونا حول العالم
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