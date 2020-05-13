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محافظات

للمرة الأولى في أسوان.. ولادة أول طفل بمستشفى العزل لأم مصابة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:55 ص
ولادة أول طفل بمستشفى
ولادة أول طفل بمستشفى عزل أسوان لأم مصابة بفيروس كورونا
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شاذلى عبد الفتاح
فى واقعة هى الأولى من نوعها شهدت مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة ولادة أول طفل مصابة والدته بفيروس كورونا المستجد .

 تم إجراء ولادة قيصرية ناجحة لوالدته داخل مستشفى العزل ، وعقب ولادة الطفل أتضح أنه مولود "ذكر" وأن حالته مستقرة .

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وتدعى والدة الطفل ر.ع.م 34 سنة ، وهى مصابة بفيروس كورونا المستجد ، وكانت حامل فى 38 أسبوعًا ومقيمة بمنطقة السيل الريفى شرق بمدينة أسوان .

وكان قد تم نقلها إلى مستشفى أسوان التخصصى للعزل الصحى، وتم إجراء ولادة ناجحة لها، وبعد إنجابها للطفل أطلقت عليه اسم "محمد".

وكانت قد شهدت محافظة أسوان أمس الثلاثاء خروج 7 حالات جديدة من مستشفيات العزل الصحي بالصداقة الجديدة والمدينة الشبابية .

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