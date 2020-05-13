محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق بلوط بني قرة بمركز القوصية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الجارية لرصف طريق بلوط/بني قره بمركز القوصية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل وتذليل العقبات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك - بحسب بيان الأربعاء- ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارتي التنمية المحلية والتخطيط بـ 60 قرية أكثر احتياجًا على مستوى المحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم، ورافقته خلالها الجولة هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ونواب ومساعدي رئيس المركز.





اقرأ أيضًا:





توفي لها طفلان من قبل والثالث يولد في مستشفى العزل.. أغرب قصص الولادة في عزل أسيوط

وصل سعرها إلى 90 جنيها.. شباب في حب مصر يواجهون ارتفاع أسعار اللحوم بأسيوط.. فيديو وصور





وتابع محافظ أسيوط معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق بني قرة/بلوط بمركز القوصية عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بطول 5.5 كيلو متر، ضمن مبادرة "حياة كريمة" والخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2019/2020، وذلك ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجري تنفيذها.





وأشار المحافظ إلى أهمية الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولًا بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.





وأوضح أن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها وتوليها اهتمامًا كبيرًا وتعمل على تقديم واتاحة كافة أوجه الدعم لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية تيسيرًا للحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.