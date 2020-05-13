AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

أخبار السعودية اليوم: إجازة عيد الفطر 26 يوما.. وأرامكو تكتشف حقلا للنفط والغاز شمال غرب المملكة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:00 م
أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم
Advertisements
سمر صالح
  • السعودية تعلن إجازة عيد الفطر16 يوم
  • أرامكو تكتشف حقل للنفط والغاز شمال غرب السعودية
  • فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أمس، الثلاثاء، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعام الحالي.

وأوضحت الوزارة، بحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن إجازة القطاع العام في عيد الفطر تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان، فيما تكون العودة للعمل بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 8 شوال.

أما القطاع الخاص، فإن إجازة عيد الفطر مدتها أربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان.

ولفتت الوزارة إلى أن لكل عامل حق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة، وذلك وفقا للمادة (112) من نظام العمل.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، أمس الثلاثاء، اكتشاف مكانين للنفط والغاز في حقل واحد شمال غرب المملكة.

وأعلنت الشركة اكتشاف حقل للنفط في منطقة الأعمال الوسطى، خلال الربع الأول من العام الجاري 2020. 

جاء ذلك في التقرير الخاص بالنتائج المالية للشركة في الربع الأول من 2020.

وكانت الشركة أعلنت قبل ذلك، عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2020، سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام.

وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 199,882,812,500 بحصة السهم من التوزيع 0.3518 ريال ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 0%.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، استمرار جميع الإجراءات الاحترازية المخصصة بحظر التجول حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وقال مصدر مسئول في الوزارة، إنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، فتقرر استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، واستمرار السماح بالتجول أثناء النهار لمدة 8 ساعات من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.

كما تقرر فرض حظر تجول كامل خلال الفترة من 30 رمضان وحتى 4 شوال، واستمرار منع الدخول والخروج من المناطق المعزولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

16 يوما.. السعودية تعلن أجازة عيد الفطر

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

أرامكو : اكتشاف حقل للنفط والغاز شمال غرب السعودية

إل.بي.سي: أرامكو السعودية تغلق قرضا بعشرة مليارات دولار

دول عربية تعلن الحظر الشامل خلال عيد الفطر

ترشيحاتنا

لمائدة الإفطار.. فتة بالخل بالثوم مع اللحمة المحمرة والحلو.. أم علي

فيديو جراف.. هيفاء وهبى ومدير أعمالها.. من التعاون إلى ساحات المحاكم

بسبب كورونا.. مرض غامض يقتل الأطفال | صور مؤلمة لـ أعراضه

تصريحات كورونية.. خالد الغندور يسخر من مسئولين بالنادي الأهلي

الدم بقى مياه.. صيني يدفن أمه حية والشرطة تكتشف بقاءها على قيد الحياة بعد 3 أيام

انتكاسة..ووهان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أثر فيروس كورونا على الدورة الشهرية؟ تفاصيل

جدة تقيد حفيدها وتحتجزه لمدة أسبوعين عقابا له.. والشرطة تتدخل لإنقاذه

بوت غريب.. شمس الكويتية تتألق فى فستان أسود قصير