أخبار السعودية اليوم: إجازة عيد الفطر 26 يوما.. وأرامكو تكتشف حقلا للنفط والغاز شمال غرب المملكة

السعودية تعلن إجازة عيد الفطر16 يوم

أرامكو تكتشف حقل للنفط والغاز شمال غرب السعودية

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية





أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أمس، الثلاثاء، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعام الحالي.





وأوضحت الوزارة، بحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن إجازة القطاع العام في عيد الفطر تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان، فيما تكون العودة للعمل بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 8 شوال.





أما القطاع الخاص، فإن إجازة عيد الفطر مدتها أربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان.





ولفتت الوزارة إلى أن لكل عامل حق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة، وذلك وفقا للمادة (112) من نظام العمل.





وأعلنت شركة أرامكو السعودية، أمس الثلاثاء، اكتشاف مكانين للنفط والغاز في حقل واحد شمال غرب المملكة.





وأعلنت الشركة اكتشاف حقل للنفط في منطقة الأعمال الوسطى، خلال الربع الأول من العام الجاري 2020.





جاء ذلك في التقرير الخاص بالنتائج المالية للشركة في الربع الأول من 2020.





وكانت الشركة أعلنت قبل ذلك، عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2020، سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام.





وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 199,882,812,500 بحصة السهم من التوزيع 0.3518 ريال ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 0%.





أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، استمرار جميع الإجراءات الاحترازية المخصصة بحظر التجول حتى نهاية شهر رمضان الكريم.





وقال مصدر مسئول في الوزارة، إنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، فتقرر استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، واستمرار السماح بالتجول أثناء النهار لمدة 8 ساعات من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.





كما تقرر فرض حظر تجول كامل خلال الفترة من 30 رمضان وحتى 4 شوال، واستمرار منع الدخول والخروج من المناطق المعزولة.



