AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا ألقت بهم في الجحيم.. مقتل 16 طفلا سوريا من فصائل موالية لأنقرة في ليبيا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:26 م
مجندون أطفال في سوريا
مجندون أطفال في سوريا
Advertisements
قسم الخارجي
نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أن الكثير من الأطفال دون سن 18 عامًا يذهبون من محافظتي إدلب وحلب السوريتين إلى بلدة عفرين شمالي البلاد بحجة العمل، وأحيانًا بدون علم ذويهم، وهناك يخضعون للتجنيد من جانب فصائل موالية لـ تركيا وإرسالهم للقتال في ليبيا لدعم حكومة فايز السراج في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.

وأضاف المرصد أن مجموع المجندين من سوريا الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية بلغ حتى الآن نحو 8700 عنصر، بينهم مجموعة من غير السوريين، فيما بلغ عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 3550 شخصًا.

اقرأ أيضًا:

وأوضح المرصد أن من بين المجندين من سوريا هناك نحو 150 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، معظمهم من فرقة "السلطان مراد"، تم تجنيدهم من خلال إغرائهم بالمال استغلالًا لصعوبة أوضاعهم المعيشية.

وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا في ليبيا 287 شخصًا، منهم 16 طفلًا دون سن 18 عامًا، ينتمون إلى لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.

وذكرت مصادر للمرصد السوري أن القتلى السوريين قُتلوا في اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، إلى جانب معارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفتر يصل إلى باريس في زيارة رسمية

مرصد: تركيا تواصل نقل الميليشيات إلى ليبيا في ظل تفشي كورونا

سقوط أردوغان.. قتلى جدد من المرتزقة في ليبيا والإجمالي يرتفع لـ 199

مصادر سورية: ارتفاع أعداد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا لـ11 ألفا

ترشيحاتنا

التأقلم مع كورونا هو الحل.. إعلان عودة 5 دوريات عالمية وعربية

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان.. مفتي الجمهورية يكشف عنها

وأنت فى البيت.. اقرأ عدادك وادفع فاتورة الكهرباء

العشر الأواخر.. علي جمعة يكشف عن اسم يستحب مناجاة الله به في هذه الأيام

أخبار الرياضة | لاريسا يطرد عمرو وردة.. اعتزال شيكا.. بكاء مروان محسن

تصريحات كورونية.. خالد الغندور يسخر من مسئولين بالنادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشيفون الأسود.. سلمى أبو ضيف بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد

كيف أثر فيروس كورونا على الدورة الشهرية؟ تفاصيل

جدة تقيد حفيدها وتحتجزه لمدة أسبوعين عقابا له.. والشرطة تتدخل لإنقاذه