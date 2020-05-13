تركيا ألقت بهم في الجحيم.. مقتل 16 طفلا سوريا من فصائل موالية لأنقرة في ليبيا

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أن الكثير من الأطفال دون سن 18 عامًا يذهبون من محافظتي إدلب وحلب السوريتين إلى بلدة عفرين شمالي البلاد بحجة العمل، وأحيانًا بدون علم ذويهم، وهناك يخضعون للتجنيد من جانب فصائل موالية لـ تركيا وإرسالهم للقتال في ليبيا لدعم حكومة فايز السراج في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.





وأضاف المرصد أن مجموع المجندين من سوريا الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية بلغ حتى الآن نحو 8700 عنصر، بينهم مجموعة من غير السوريين، فيما بلغ عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 3550 شخصًا.





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وأوضح المرصد أن من بين المجندين من سوريا هناك نحو 150 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، معظمهم من فرقة "السلطان مراد"، تم تجنيدهم من خلال إغرائهم بالمال استغلالًا لصعوبة أوضاعهم المعيشية.





وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا في ليبيا 287 شخصًا، منهم 16 طفلًا دون سن 18 عامًا، ينتمون إلى لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.





وذكرت مصادر للمرصد السوري أن القتلى السوريين قُتلوا في اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، إلى جانب معارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.