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أخبار العالم

الخسائر تتواصل.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية حاولت استهداف مواقعه

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية جديدة.

وحسب "أخبار ليبيا"، تمكنت الدفاعات الجوية للجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرة مسيرة تركية تابعة لحكومة الوفاق.

وأضاف الجيش الليبي أن الطائرة أسقطت في وادي الرتم قرب منطقة الشويرف غرب بوقرين، حيث حاولت استهداف مواقعه.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قال إن تركيا نقلت 17 ألف إرهابي من سوريا إلى ليبا،  لدعم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومليشياتها.

وأشار إلى أن البيان الخماسي لدول الإمارات ومصر واليونان وقبرص وفرنسا يعد وثيقة اعتراف من المجتمع الدولي بمهام الجيش الليبي في محاربة المتطرفين والغزاة الأتراك.

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