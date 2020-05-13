الصحة العالمية تفضح تركيا.. طائرات أردوغان تقصف المساعدات الإنسانية في ليبيا

كشفت منظمة الصحة العالمية عن استهداف تركيا للإمدادات الطبية الموجهة إلى مدينة ترهونة في ليبيا بواسطة طائراتها المسيرة.





قال تقرير لمنظمة الصحة العالمية منشور عبر صفتحها على "فيسبوك" إن المنظمة سلمت شاحنتين إلى مدينة ترهونة خلال الأسابيع الماضية.





وأضافت أنه في 20 أبريل الماضي، سلمت المنظمة 6 مجموعات طبية لتدبير الاحتياجات المرضية و3 مجموعات إمدادات جراحية إلى ترهونة.





كما أرسلت المنظمة أيضًا معدات طوارئ ولوازم طبية أساسية إلى مدينة بني وليد، لواقعة على بعد 180 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس.





وكشفت عن تعرض الشاحنات المحملة بـ الإمدادات الأساسية المتجهة إلى ترهونة وبني وليد للقصف من قبل الطائرات المسيرة عدة مرات، في إشارة إلى الطائرات التركية.





وأوضحت أن القصف التركي للإمدادات الطبية أسفر عن معاناة حوالي 150 ألف نسمة من نقص حاد في الأدوية والغذاء والوقود.





وأشارت المنظمة إلى أنها استخدمت مساهمة من حكومة ألمانيا لدعم جميع الشحنات الثلاث.





وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال هناك 200 ألف من السكان محاصرين بسبب الأعمال القتالية المستمرة.





ولفتت إلى أن ترهونة كانت مسرحًا للأعمال القتالية المكثفة خلال شهر أبريل الماضي، وفر أكثر من 3 آلاف شخص من منازلهم، وباتت قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى سكانها الـ200 ألف محدودة للغاية.