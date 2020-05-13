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حوادث

حداد يحول شقته بمدينة السلام لمصنع أسلحة نارية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:30 م
المتهم
المتهم
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كتب محمد صبرى
نجح ضباط أمن القاهرة فى ضبط حداد بمدينة السلام لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وبحوزته عدد 5 قطع أسلحة نارية وأدوات التصنيع.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول  قيام (حداد - مقيم بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تصنيع  الأسلحة النارية ، ويتخذ من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال تواجده بمسكنه ، وعُثر بحوزته على  ( 4 ) فرد خرطوش وفرد روسى وأسلحة نارية تحت التصنيع و ( 25 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال إدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها وورش تصنيعها.
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