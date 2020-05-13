AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خوفا من كورونا.. شاهد مراسم زفاف بالكمامات الطبية في إيطاليا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد مراسم زفاف ب الكمامات فى إيطاليا.


لم يمنع تفشي وباء كورونا من إجراء مراسم زواج متواضعة، لإيستر كونسيلو ورافايل كاربونيلي، لإتمام قصة حبهما، بل ولم تمنعهما الأقنعة الواقية من طبع قبلة أمام الحضور.

وقال العريس إن قبول الزواج بهذه الظروف أمر صعب، لم أر حفل زفاف في السابق بأقنعة واقية، ولكن في حال كنت تعيش قصة حب فإن كل الأمور تصبح تفاصيل.

وقد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.


فيما تلقت اللجنة، تقارير عن 7 حالات إصابة جديدة ، بينها حالة واحدة وافدة من الخارج، تم تسجيلها في شنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82926 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية يوم أمس.


وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية الست تم تسجيلها في مقاطعة جيلين، كما تم تسجيل حالة واحدة يشتبه في إصابتها بالفيروس في المقاطعة ذاتها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين: لا إصابات محلية بكورونا وإعادة فتح خطوط مترو أمام العامة

الصين تزف بشرى سارة عن وباء كورونا

الصين: 5 وفيات بكورونا و55 إصابة جديدة بينها 54 حالة وافدة من الخارج

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج

سنغافورة تسجل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين بلا وفيات بكورونا.. وتسجيل 7 إصابات بينها حالة وافدة

ترشيحاتنا

صلاة التهجد.. حكمها وكيفيتها وعدد ركعاتها والفرق بينها وقيام الليل

الداخلية: ضبط قضية غسيل أموال تجار مخدرات بقيمة ١٥ مليون جنيه

في بيان رسمي.. لاريسا اليوناني يكشف السبب الحقيقي وراء فسخ التعاقد مع عمرو وردة

تعايش مع كورونا بضوابط.. حقيقة فرض الحكومة حظرا شاملا

هل تجوز الصدقة على غير المسلم ؟ الإفتاء ترد

المالية: زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪ ولا ضرائب على الدخل السنوي للمرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. زيوت تعالج آلام الظهر فى 30 دقيقة.. فوائد مذهلة للتدليك الذاتي..نيللى كريم تتصدر تريند جوجل.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها

بملابس غير تقليدية.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير

لأول مرة.. مواصفات وسعر سيارة جاكوار I-PACE 2021.. فيديو