خوفا من كورونا.. شاهد مراسم زفاف بالكمامات الطبية في إيطاليا

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد مراسم زفاف ب الكمامات فى إيطاليا.









لم يمنع تفشي وباء كورونا من إجراء مراسم زواج متواضعة، لإيستر كونسيلو ورافايل كاربونيلي، لإتمام قصة حبهما، بل ولم تمنعهما الأقنعة الواقية من طبع قبلة أمام الحضور.





وقال العريس إن قبول الزواج بهذه الظروف أمر صعب، لم أر حفل زفاف في السابق بأقنعة واقية، ولكن في حال كنت تعيش قصة حب فإن كل الأمور تصبح تفاصيل.





وقد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.









فيما تلقت اللجنة، تقارير عن 7 حالات إصابة جديدة ، بينها حالة واحدة وافدة من الخارج، تم تسجيلها في شنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82926 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية يوم أمس.









وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية الست تم تسجيلها في مقاطعة جيلين، كما تم تسجيل حالة واحدة يشتبه في إصابتها بالفيروس في المقاطعة ذاتها.







