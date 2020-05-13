من داخل مستشفى العزل.. نائب رئيس جامعة أسيوط : لا أعلم مصدر إصابتي

قال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إنه لا يعلم مصدر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث إنه يقوم بالإشراف على تجهيز المدن الجامعية كمستشفى للعزل لمصابي كورونا.





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وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، أنه فور شعوره بارتفاع في درجة الحرارة تحدث مع وكيل وزارة الصحة بأسيوط بشأن إجراء تحاليل لفيروس كورونا وأظهرت النتائج إيجابية العينة، مؤكدا على عدم إصابة إي فرد من أسرته.





وأعلنت جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن إصابة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بفيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن الدكتور شحاته غريب، يتلقى العلاج داخل مستشفى الراحجي الجامعي والمخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا من أبناء جامعة أسيوط، مشيرا بأن صحته جيدة ويحظي بكافة سبل الرعاية الطبية.





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كما أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن تخفيض العدد القائم بالعمل من أطباء التدريب في فترة الامتياز إلى النصف وذلك ضمن خطة الجامعة الهادفة إلى وضع الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد على رأس أولوياتها، والعمل على توفير لهم سبل الحماية والوقاية تزامنًا مع الهجوم الشرس لفيروس كورونا المستجد على معظم دول العالم و فى ظل قدرته على الانتشار الواسع بين الأفراد.





من جانبه أوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه تم تعميم القرار على أعضاء هيئة التدريس المشرفين على تدريب أطباء الامتياز والذي يقدر عددهم أكثر من 400 طبيب متدرب.



