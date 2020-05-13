إصابة نائب رئيس جامعة أسيوط بـ كورونا.. تفاصيل

أعلنت جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن إصابة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بفيروس كورونا المستجد.
في الوقت نفسه أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن تخفيض العدد القائم بالعمل من أطباء التدريب في فترة الامتياز إلى النصف وذلك ضمن خطة الجامعة الهادفة لوضع الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد على رأس أولوياتها، والعمل على توفير سبل الحماية والوقاية لهم تزامنًا مع الهجوم الشرس لفيروس كورونا المستجد على معظم دول العالم و فى ظل قدرته على الانتشار الواسع بين الأفراد.
كما تم التنسيق مع الدكتور عصام ظريف مدير البرنامج التدريبي لمتابعة تقديم المحاضرات التفاعلية للطلاب على نحو إليكتروني وتيسيرها للطلاب أون لاين، على أن يتم تنظيم برنامج مكثف لتعويض المتدربين بعد انتهاء الجائحة.
وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن الدكتور شحاته غريب، يتلقى العلاج داخل مستشفى الراحجي الجامعي والمخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا من أبناء جامعة أسيوط، مشيرا إلى أن صحته جيدة ويحظي بكل سبل الرعاية الطبية.
في الوقت نفسه أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن تخفيض العدد القائم بالعمل من أطباء التدريب في فترة الامتياز إلى النصف وذلك ضمن خطة الجامعة الهادفة لوضع الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد على رأس أولوياتها، والعمل على توفير سبل الحماية والوقاية لهم تزامنًا مع الهجوم الشرس لفيروس كورونا المستجد على معظم دول العالم و فى ظل قدرته على الانتشار الواسع بين الأفراد.
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من جانبه أوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه تم تعميم القرار على أعضاء هيئة التدريس المشرفين على تدريب أطباء الامتياز والذي يقدر عددهم أكثر من 400 طبيب متدرب.
كما تم التنسيق مع الدكتور عصام ظريف مدير البرنامج التدريبي لمتابعة تقديم المحاضرات التفاعلية للطلاب على نحو إليكتروني وتيسيرها للطلاب أون لاين، على أن يتم تنظيم برنامج مكثف لتعويض المتدربين بعد انتهاء الجائحة.