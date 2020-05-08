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محافظات

خروج 109 متعافيّ كورونا من عزل المدينة الجامعية بأسيوط

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:44 م
كورونا
كورونا
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إيهاب عمر
أعلن مصدر  مسئول بمديرية الصحة باسيوط اليوم الجمعة عن خروج ١٠٩ حالة  من المصابين بفيروس كورونا من مستشفي العزل بالمدينة الجامعية منذ بداية العمل بها، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس بأسيوط  إلى ١٢٦  حالة حتى صباح اليوم .

وأضاف المصدر أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي بالمحافظة تخضع للرعاية الطبية الدقيقة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وذكر المصدر تواصل مديرية الشئون الصحية بأسيوط رفع استعداداتها بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة وتشكيل فرق من الطب الوقائي والأمراض المعدية والترصد لمتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وأشار المصدر إلى وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيًا بمستشفي عزل أبوتيج وعزل المدينة الجامعية ومن المرجح خروج دفعة أخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.
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