خروج 109 متعافيّ كورونا من عزل المدينة الجامعية بأسيوط

أعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة باسيوط اليوم الجمعة عن خروج ١٠٩ حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفي العزل بالمدينة الجامعية منذ بداية العمل بها، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس بأسيوط إلى ١٢٦ حالة حتى صباح اليوم .





وأضاف المصدر أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي بالمحافظة تخضع للرعاية الطبية الدقيقة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.





وذكر المصدر تواصل مديرية الشئون الصحية بأسيوط رفع استعداداتها بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة وتشكيل فرق من الطب الوقائي والأمراض المعدية والترصد لمتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



