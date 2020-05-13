مروة عبد المنعم: بكره سواقة الستات.. والرجالة مدلعة آخر دلع

كشف الفنانة مروة عبد المنعم، عن عدد من المواقف المضحكة الخاصة بحياتها الخاصة بعيدا عن حياتها الفنية.





وأوضحت مروة عبد المنعم خلال استضافتها ببرنامج "هو ولا هى" المذاع عبر فضائية "تن"، أنها فى إحدى المرات قررت عمل شوربة "عدس"، لافتة إلى انها اعدت الشوربة وقدمتها للضيوف، ونسيت إضافة العدس نفسه مع باقى المكونات من خضار.





وقالت مروة عبد المنعم، أنها تتضايق من قيادة السيدات للسيارات تماما، وأنها تعلمت قيادة السيارة بمفردها، مضيفة: أول مرة أسوق فى الشارع مشيت عكس الاتجاه وسألت واحد هى كل الناس دى سايقه عكسى ليه؟".





وأكدت الفنانة مروة عبد المنعم أن المرأة تتحمل عبء الحياة أكثر من الرجل، معقبة:" الرجالة مدلعة اخر دلع".





وأشارت عبد المنعم إلى أنها كأي امرأة مصرية فى حياتها الخاصة، تفرح وتحزن وليست نكدية ولكنها سريعة البكاء.