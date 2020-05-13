نشرة المرأة والصحة.. نجاح أول عملية لمرضى الباركنسون.. أضرار الأسبرين.. حلول لتجنب مشاكل الكمامات فى الصيف

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي..





كشفت دراسة حديثة أن أكثر من نصف المصابين بـ الفيروس التاجي بعد نقل العدوى من الآخرين، لم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.





حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بـstories جديدة.

وقد أعلنت هنا الزاهد من خلال صفحتها الرسمية على الإنستجرام، عن ترشيحها لقائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، والتى أعلن عنها الموقع الرسمي بمسابقة "tc candler".





تستخدم المعقمات الكحولية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد ولا تستخدم مطهرات اليد المنزلية إلا في المواقف القصوى عندما لا يكون غسل اليدين متاحًا، ولا تستخدم مطهرات اليد محلية الصنع على بشرة الأطفال لأنها قد تكون أكثر عرضة لاستخدامها بشكل غير صحيح، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالفيروسات.





بعد نجاح أول عملية لمرض باركنسون يعتبر الباركنسون اضطرابا يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة وتبدأ الأعراض تدريجيًّا، وفي بعض الأحيان تبدأ برعشة قد لا تُلحظ في يد واحدة، ثم يتفاقم بمرور الوقت بالرغم من شيوع الرعاش، فإن الإضراب يسبب تيبُّسًا وبطء الحركة بكثرة أيضًا.





يشعر العديد من الأشخاص بالصداع خلال الصيام، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، وقال الدكتور محمد حلمي، استشارى التغذية، إن الكثير من الأشخاص يفضلون الوجبات السريعة، وهذا يعرضهم للصداع.





يحاول الكثيرون اتباع نظام صحي في رمضان لحرق الدهون وخسارة الوزن ، خاصة وان شهر رمضان يرتبط بتناول الأكلات المختلفة والحلويات التي تسبب زيادة الوزن بشكل سريع، خاصة أنه منذ فترة بعد الإفطار وحتى السحور يقوم الكثير ببعض العادات الكثيرة الخاطئة التي تسبب السمنة بشكل متزايد خلال شهر رمضان.





بعد التحذير منها.. أبرز الحلول لتجنب أضرار الكمامات في الصيف صبح الكثير من الأشخاص يحرصون على ارتداء الكمامات منذ تفشى فيروس كورونا حول أنحاء العالم، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة ارتدائها حتى لا ينتقل الفيروس من شخص لآخر. وينتقل فيروس كورونا من شخص لآخر من خلال رذاذ الشخص المصاب؛ عندما يسعل أو يتحدث أو يعطس، لذا شددت منظمة الصحة العالمية على ارتداء الكمامة و بالأخص فى الأمكان المزدحمة.









