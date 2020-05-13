طلب إحاطة عن بيع الكمامات والكحولات المغشوشة عبر السوشيال ميديا

تقدم النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجها لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول بيع كمامات طبية غير مُطابقة للمواصفات الصحية، بالإضافة إلى بيع الكحولات المغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عباس، في بيان له، إن هناك بعض الأشخاص مُعدومي الضمير وضعاف النفوس يستغلون الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر أثر انتشار وباء كورونا ويقومون ببيع كمامات طبية غير صالحة للاستخدام الطبي للجمهور والكحولات المغشوشة بمحافظات الجمهورية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مُطالبًا الأجهزة الرقابية بمُحاربة هؤلاء الأشخاص وتقديمهم لعدالة القانون لمحاسبتهم.
وطالب النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، الشعب المصري بكافة طوائفه بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.