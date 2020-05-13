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أصل الحكاية

في صورة مؤثرة.. كيف شيع وزير الإسكان السعودي جنازة ابنه من أمام القبر؟

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:32 م
مهند الحقيل
مهند الحقيل
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عبدالله قدري

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منذ قليل، صورة لوزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل وهو يجلس أمام قبر ابنه مهند الذي تُوفي مساء أمس الثلاثاء، إثر نوبة قلبية مفاجأة.

وكان الحقيل كتب عبر حسابه بموقع تويتر أمس "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله ابني المهند، أسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وظهر الحقيل في الصورة المتداولة وهو جالسا على الأرض، مرتديا جلبابا أبيضا، رافعا يده إلى السماء، يطلب الرحمة والمغفرة لابنه الذي لم يتجاوز من العمر عشرين عاما.

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وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لمهند في 22 يناير الماضي  قالوا إنها وصيته،  وقال فيها "الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة حللوني فالموت لا يستأذن أحدًا".
في صورة مؤثرة.. كيف
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