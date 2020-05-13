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تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس يحدد مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:05 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب ان جيمع الكليات ملتزمة بالقرارت الصادرة من المجلس الاعلي للجامعات وان يوم 7مايو أعلنت جميع القرارت بنظام الامتحانات في كل كلية برواط ومنصات لتقديم الابحاث ولن يتم أي تقديم للابحاث قبل 31 مايو .

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ان جميع الكليات ملتزمة بقرارت المجلس الاعلي للجامعات ويوجد بعض الكليات حسب التخصصات فبعض الكليات سوف تستمر 3 أسابيع لتقديم الابحاث والبعض الاخر سوف يكون أقل من 3 أسابيع .

وأشار الي المجلس الاعلي للجامعات أصدر قرار بشأن معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين موضحا ان الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الاعلي للجامعات .

الجدير بالذكر وفقا لقرارت المجلس الأعلى للجامعات تم إلغاء إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020، وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)


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