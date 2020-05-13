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فن

مسلسل اللعبة الحلقة 22.. خسارة الوزن "تحدي" يواجه شيكو وهشام ماجد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:25 م
اللعبة
اللعبة
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محمد نحلة

بدأت الحلقة 22 من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر،  بقيام الشخص الغريب بإرسال تحد جديد لشيكو وهشام ماجد وهو خسارة 25 كيلو من وزنهم خلال 30 ساعة مقابل الفوز بمبلغ 2 مليون جنيه.



وقرر وسيم الذي يجسده شيكو الذهاب إلى دكتور تغذية لمساعدته في انقاص وزنه، فيما قرر "مازو" الذي يجسده هشام ماجد الامتناع عن الأكل والشرب خلال فترة التحدي.



مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.



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المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.



يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم منهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.



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