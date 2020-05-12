مسلسل اللعبة الحلقة 21.. هشام ماجد يفوز بالتحدي

بدأت الحلقة 21 من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر، بقيام شيكو بعمل فرح لسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، في محاولة منه أن يجمع العدد المطلوب منه في التحدي.





ونفذ أيضا هشام ماجد نفس الفكرة وأقام فرح لأحمد فتحي في القاعة المجاورة، وانتهت الحلقة بفوز هشام ماجد.





مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.









المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.









يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.



