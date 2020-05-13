قتل سيدة واغتصبها في غرفة ملحقة بمسجد.. جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام نجار شنقاً





وبالفحص تبين وجود جثة المجني عليها "م.ع.ح " 60 عاما، ربة منزل، مسجاة على الأرض وبمناظرتها تبين وجود سحجات وكدمات بمناطق مختلفة من جسدها ووجود قطعة من القماش حول رقبتها، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي المبدئي تعرض المجني عليها للاغتصاب.



تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم الهارب وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة أن مرتكب الواقعة المدعو "محمد.ع م"،٤٠ سنة نجار موبيليا ومقيم سيدي بشر قبلي أول المنتزه، تم ضبطه.



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وخلال تحقيقات النيابة اعترف المتهم أنه معتاد التردد على مسجد عمار بن ياسر في أوقات الصلاة، ويوم الحادث عقب صلاة الظهر دعاه الفضول لدخول غرفة مجاورة لمدخل المسجد كانت تستخدم دار تحفيظ قرآن ولم يكن يعلم أن المجنى عليها انتقلت للعيش فيها بعد تصدع منزلها.



وأضاف المتهم، في التحقيقات، أنه أثناء وجوده في الغرفة فوجئ بالمجنى عليها تدخل الحجرة وبمجرد مشاهدته صرخت فقام بدفعها لإسكاتها ولكنها سقطت على الأرض.



وأشار المتهم إلى أنه عندما سقطت السيدة على الأرض تكشفت أجزاء من جسدها بفعل الوقعة فلعب الشيطان برأسه لمواقعتها جنسيا وبالفعل انكب عليها وشل حركتها وما إن انتهى منها قام بخنقها بيده وبإسدال صلاة كانت ترتديه، ثم هرب بعد سرقة متعلقاتها الشخصية.



و أسدل الستار على القضية اليوم بعدما قضت محكمة جنايات و أسدل الستار على القضية اليوم بعدما قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقا بحق النجار، بعدما وجهت له اتهامات بالقتل العمد المقترن بالسرقة والاغتصاب.

دفعه القدر والفضول معا إلى دخول احدى الغرف الملاصقة للمسجد الذي انتهى المصلون من أداء صلاتهم فيه لتوهم، وبعد أن دلف داخلها فوجئ باحدى السيدات تدخل عليه الغرفة وتصرخ فى تلك اللحظة ارتبك خوفا من أن يلاحظ أحد صوت الصراخ، ولم يدر ماذا يفعل إلا أنه قام بدفعها وخنقها بالإسدال الذى كانت ترتديه حتى فارقت الحياة.وبعدها استولى على متعلقاتها وأدخلها للغرفة وتناوب اغتصابها بعد أن تأكد من وفاتها وخرج من الغرفة.البداية كانت في شهر نوفمبر الماضي ببلاغ تلقاه مأمور قسم محرم بك يفيد العثور على جثة عجوز مقتولة داخل غرفتها بشارع على بك الكبير دائرة قسم شرطة محرم بك الملاصقة لمسجد عمار بن ياسر تم إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء شريف عبد الرؤوف، مدير المباحث الجنائية.