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حوادث

3 عاطلين يقتلون سائقا طعنا بالطريق العام بالإسكندرية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:40 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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أحمد عبد العزيز
لقى سائق تاكسى مصرعه بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، على أيدي ثلاثة عاطلين، انهالوا عليه طعنا بأسلحة بيضاء بالطريق العام، بسبب خلافات جيرة.

تلقى ضباط قسم شرطة أول المنتزة يفيد تلقيهم اخطارا من احد المستشفيات بوصول شخص متوفى، نتيجة تعرضه لعدة طعنات نافذة.

انتقل ضباط مباحث القسم الى المستشفى، وبالفحص، تبين ان الجثة لشخص يدعى "عبد العزيز.م"، ٣٢ عاما، سائق مصاب بعدة طعنات نافذة بأنحاء متفرقة من جسده.

وبعمل التحريات اللازمة، تبين ان المجنى عليه يقيم فى شارع ٣٠ بمنطقة سيدى بشر، ووجود خلافات سابقة بينه وبين المدعو "محمد .ط"، ٣٠ عام، عاطل، بسبب الجيرة.

وكشفت التحريان أن الأخير استعان بأثنين من أصدقائه (هاربين)، وتربصوا بالمجني عليه وأنهالوا عليه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم فى الشارع أمام المارة ومنعوا الأهالي من انقاذه .

تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم الأول وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته الى النيابة العامة للتحقيق.
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