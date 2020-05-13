صورة جديدة لـ إنجى وجدان مع زوجها | وجمهورها: جميلة زى ما انتى

نشرت الفنانة إنجى وجدان صورة جديدة لها بصحبة زوجها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب جمهورها لها معلقين على صورتهما :"انتى جميلة زى مانتي -love-#سفيرة السعادة"









وكانت إنجى وجدان قد شاركت في حملة توعية الجمهور بضرورة البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا عبر هاشتاج "خليك بالبيت انتي جميلة زي مانتي".





يذكر أن احدث أعمال إنجي وجدان كان مسلسل "طلعت روحي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشاركها في بطولته الفنان اللبناني نيكولا معوض، وهبة عبدالعزيز، وعمر السعيد، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطي، وأحمد فريد، وإنعام سالوسة.







