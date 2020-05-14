حبس حداد حول شقته في مدينة السلام إلى مصنع أسلحة نارية

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس حداد ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتحويل شقته لورشة لـ تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بمدينة السلام.





وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وتكليف رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازم حول المتهم ونشاطه السابق.





و نجح ضباط أمن القاهرة فى ضبط حداد بمدينة السلام لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وبحوزته عدد 5 قطع أسلحة نارية وأدوات التصنيع.





أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام ( حداد - مقيم بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية ، ويتخذ من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





وبتقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال تواجده بمسكنه ، وعُثر بحوزته على ( 4 ) فرد خرطوش وفرد روسى وأسلحة نارية تحت التصنيع و ( 25 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع ومبلغ مالى.





وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال إدارة مسكنه كـ ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



