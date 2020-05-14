AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس حداد حول شقته في مدينة السلام إلى مصنع أسلحة نارية

الخميس 14/مايو/2020 - 01:59 ص
حبس
حبس
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة السلام الجزئية، حبس حداد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتحويل شقته لورشة لـ تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بمدينة السلام.

وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وتكليف رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازم حول المتهم ونشاطه السابق.

و نجح ضباط أمن القاهرة فى ضبط حداد بمدينة السلام لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وبحوزته عدد 5 قطع أسلحة نارية وأدوات التصنيع.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول  قيام (حداد - مقيم بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تصنيع  الأسلحة النارية ، ويتخذ من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال تواجده بمسكنه ، وعُثر بحوزته على  ( 4 ) فرد خرطوش وفرد روسى وأسلحة نارية تحت التصنيع و ( 25 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال إدارة مسكنه كـ ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها وورش تصنيعها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط شخص حول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسوان

حداد يحول شقته بمدينة السلام لمصنع أسلحة نارية

ترشيحاتنا

المقاولون العرب يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر ..فيديو

ولو مرة واحدة.. الإفتاء تنصح بصلاة التسابيح في رمضان.. فيديو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزير التعليم .. وإعلان تفاصيل جديدة 15 مايو

عقب فقدان بصره.. أول تحرك من مجلس النواب بشأن طبيب عزل بلطيم

خلافات بين صناع مسلسل رجالة البيت بعد الهجوم عليه

أخبار الفن.. خلافات بين صانعي رجالة البيت.. منة عرفة تفضح برنامج رامز جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواقب وخيمة.. عالم أمريكي يحذر من تعدد لقاحات فيروس كورونا

أقدم سيارة في بريطانيا عمرها 119 عاما ..صور

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور