ضبط شخصين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (شقيقان، لهما معلومات جنائية مسجلة ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى) بإدارة غرفة بمزرعة بعمق الظهير الصحراوى الغربى بزمام قرية تونا الجبل بدائرة المركز كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما ( عدد 9 قطع سلاح نارى " بندقية خرطوش – 8 فرد محلى – طلقتان خرطوش - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار والأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها.