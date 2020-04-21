ضبط شخصين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة بالمنيا





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (شقيقان، لهما معلومات جنائية مسجلة ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى) بإدارة غرفة بمزرعة بعمق الظهير الصحراوى الغربى بزمام قرية تونا الجبل بدائرة المركز كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما ( عدد 9 قطع سلاح نارى " بندقية خرطوش – 8 فرد محلى – طلقتان خرطوش - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار والأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها.