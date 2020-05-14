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البنك المركزي: لا تأثير سلبيا لمنحة صندوق النقد الدولي على المواطن ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 07:15 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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محمود محسن
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي ، أن صندوق النقد الدولي استجاب إلى مطلب مصر بالحصول على تمويل لمواجهة التأثير الكبير لـ فيروس كورونا.

وأضاف "أبو النجا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر حققت معدل نمو عاليا اقتصاديا في ٣ سنوات، مشيرا إلى أن الصندوق ساهم في الاستجابة السريعة لمصر.

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وتابع نائب محافظ البنك المركزي، أن ورد الفعل السريع من الصندوق شهادة تقدير على الإدارة الجيدة من القيادة السياسية المصرية.

وأشار رامي أبو النجا إلى أن بداية تعامل مصر مع الصندوق كانت بمبلغ ٢.٨ مليار دولار.

وقال نائب محافظ البنك المركزي إن هذه المنحة لن يكون لها أى تأثير سلبي على المواطن.
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