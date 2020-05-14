البنك المركزي: لا تأثير سلبيا لمنحة صندوق النقد الدولي على المواطن ..فيديو

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وتابع نائب محافظ البنك المركزي، أن ورد الفعل السريع من الصندوق شهادة تقدير على الإدارة الجيدة من القيادة السياسية المصرية .





وأشار رامي أبو النجا إلى أن بداية تعامل مصر مع الصندوق كانت بمبلغ ٢.٨ مليار دولار.



