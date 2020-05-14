بشرى تشارك جمهورها بمشهد جديد من مسلسل القمر آخر الدنيا

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بمشهد جديد من مسلسل "القمر آخر الدنيا " عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى .





وكتبت بشرى معلقة على المشهد :" لقد نزل عليهم الخبر كالصاعقة دلال تقصف جبهة أهل الزوج مسلسل القمر آخر الدنيا على قنوات النهار -النهار دراما - صدى البلد - نايل دراما "





مسلسل "القمر آخر الدنيا"، ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، تأليف محمود الورداني، سيناريو وحوار ثناء هاشم، بطولة بشرى، مؤمن نور، عمرو عابد، هشام إسماعيل، أميرة نايف، ثراء جبيل، إنتاج شيرين مجدي شركة ستارز ميديا، ويعرض المسلسل عبر قنوات النهار، النهار دراما، صدى البلد، صدى البلد دراما، روتانا دراما، نايل دراما.





‫وتجسد بشرى في المسلسل دور أم لولدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، بجانب الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.‬



