كوريا الجنوبية تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا.. وتحذيرات من موجة ثانية

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد التحذيرات باقتراب موجة جديدة من الإصابات بالفيروس داخل البلاد.





وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن السلطات الصحية أكدت تسجيل حالة وفاة واحدة فقط ناجمة عن فيروس كورونا وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.





وجاءت تلك التحذيرات تزامنًا مع إعادة فتح الفنادق والمناطق الترفيهية في حي إيتايون في العاصمة سيئول.





ويوم السبت الماضي، أغلقت سلطات سيئول الفنادق والمناطق الترفيهية في المدينة، بسبب الارتفاع الجديد، فيما قال نائب وزير الصحة كيم جانج- ليب إنه من غير المرجح أن تعمل السلطات على فرض قواعد التباعد الاجتماعي ما دام العدد اليومي للحالات الجديدة يقل عن 50 حالة، مضيفا أن المسئولين تمكنوا من اقتفاء أثر 95 % من جميع حالات العدوى.





وأضاف "في الوقت الحالي سنواصل تتبع حالات انتقال العدوى ونبحث ما إذا كان ينبغي علينا إعادة النظر في سياسة التباعد الاجتماعي".



