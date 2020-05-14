تحذيرات قبل وبعد ثقب اللسان لعدم التعرض لمضاعفات

هناك العديد من السيدات يتابعن موضة ثقب اللسان ،وبالفعل اتبعن هذه الصيحة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على ما عليك فعله قبل ثقب اللسان ،وما عليك تجنبه بعد ثقب اللسان ،لعدم تعرضك لمخاطر ثقب اللسان ،وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير .





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نصائح قبل ثقب اللسان :





• اختيار طبيب متمرس .





تأكدي من تعقيم المعدات قبل إجراء ثقب اللسان





• اسأل أصدقائك أو الأشخاص الذين لديهم ثقب فموي عن تجربتهم.





• تعرف على إجراءات ثقب الفم.





• تأكد من أن الثاقب يحافظ على نظافة يديه ، وارتداء قفازات جديدة يمكن التخلص منها واستخدام أدوات معقمة.





• قم بتنظيف فمك جيدًا قبل الحصول على ثقب فموي.





• اختر المجوهرات المناسبة .





• أخبر اختصاصي الثقب سواء كنت تتناول أدوية أو لديك أي نوع من الحساسية .





• تأكد من لياقتك وصحتك وليس لديك نزلة برد قبل أن تخترقها.





• بعد الثقب ، اشرب السوائل الباردة في اليوم الأول ثم تناول الأطعمة اللينة لبضعة أيام.





• ضع الثلج لمدة 30 دقيقة خمس مرات في اليوم.





• اشطف فمك بغسول الفم بعد اليوم الأول لمدة خمس مرات في اليوم خلال الأيام العشرة الأولى.





• نظف أسنانك بالفرشاة وخيط الأسنان مرتين في اليوم.





• اشطف فمك بشكل صحيح بعد كل وجبة.





لا تفعل هذه الأشياء بعد ثقب اللسان :





• لا تشرب الكحول والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية.





• تجنب التدخين.





• تجنب وضع يديك في الفم للحد من انتشار الجراثيم.





• لا تشرب المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة أو الشوكولاتة الساخنة.





• تجنب تناول الأسبرين.





• تجنب التقبيل.





• لا تستخدم غسول الفم القاسي.





• لا تستخدم كاشطات اللسان.





• تجنب اللعب بمجوهراتك.





نصائح العناية الذاتية بعد ثقب اللسان





تستغرق عملية الشفاء من ستة إلى ثمانية أسابيع ، وخلال هذا الوقت يجب أن تضع الأشياء التالية في الاعتبار:





• ممارسة نظافة الفم الجيدة.





• اذهب لإجراء فحوصات أسنان منتظمة.





• استبدل مجوهراتك بأخرى.





• احترس من علامات الالتهابات مثل الاحمرار والتورم ورائحة الفم الكريهة والطفح الجلدي والحمى.







