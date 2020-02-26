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تنميل اللسان يشير لمرض خطير.. ماهى الأسباب والأعراض

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:31 ص
تنميل اللسان يشير
تنميل اللسان يشير لمرض خطير
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حياة عبد العزيز
تنميل اللسان واحد من الأعراض غير المنتشرة بين الأشخاص، وعندما يحدث للشخص يشير لعدة أمراض خطيرة، و يجب الذهاب إلى الطبيب فور الشعور بذلك، تعرف على أسباب تنميل اللسان وفقًا لموقع "medicinenet"، خلال السطور التالية.

أسباب تنميل اللسان:

- نقص فيتامين B.
- الإصابة بأحد أنواع الأورام.
-جفاف الفم لعدم شرب الماء بكميات كافية.
- الإصابة بمرض السكري.
- اضطرابات حادة في الهرمونات.
- نقص حاد في المعادن ومن ابرز المعادن التي تؤدي إلى تنميل اللسان هي الكالسيوم.
- تكوين الفطريات والجراثيم على اللسان.

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اعراض تنميل اللسان:

- الشعور بحكة في اللسان او المنطقة حول الفم.
- صعوبة في البلع وعدم المضع الجيد.
- اصدار صوت خشن.
- انتفاخ اللسان والشفاه.
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