تنميل اللسان يشير لمرض خطير.. ماهى الأسباب والأعراض

تنميل اللسان واحد من الأعراض غير المنتشرة بين الأشخاص، وعندما يحدث للشخص يشير لعدة أمراض خطيرة، و يجب الذهاب إلى الطبيب فور الشعور بذلك، تعرف على أسباب تنميل اللسان وفقًا لموقع "medicinenet"، خلال السطور التالية.
أسباب تنميل اللسان:
- نقص فيتامين B.
- الإصابة بأحد أنواع الأورام.
-جفاف الفم لعدم شرب الماء بكميات كافية.
- الإصابة بمرض السكري.
- اضطرابات حادة في الهرمونات.
- نقص حاد في المعادن ومن ابرز المعادن التي تؤدي إلى تنميل اللسان هي الكالسيوم.
- تكوين الفطريات والجراثيم على اللسان.
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اعراض تنميل اللسان:
- الشعور بحكة في اللسان او المنطقة حول الفم.
- صعوبة في البلع وعدم المضع الجيد.
- اصدار صوت خشن.
- انتفاخ اللسان والشفاه.