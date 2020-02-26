تنميل اللسان يشير لمرض خطير.. ماهى الأسباب والأعراض

تنميل اللسان واحد من الأعراض غير المنتشرة بين الأشخاص، وعندما يحدث للشخص يشير لعدة أمراض خطيرة، و يجب الذهاب إلى الطبيب فور الشعور بذلك، تعرف على أسباب تنميل اللسان وفقًا لموقع "medicinenet"، خلال السطور التالية. واحد من الأعراض غير المنتشرة بين الأشخاص، وعندما يحدث للشخص يشير لعدة أمراض خطيرة، و يجب الذهاب إلى الطبيب فور الشعور بذلك، تعرف على أسبابوفقًا لموقع "medicinenet"، خلال السطور التالية.





أسباب تنميل اللسان:





- نقص فيتامين B.

- الإصابة بأحد أنواع الأورام.

-جفاف الفم لعدم شرب الماء بكميات كافية.

- الإصابة بمرض السكري.

- اضطرابات حادة في الهرمونات.

تنميل اللسان هي الكالسيوم. - نقص حاد في المعادن ومن ابرز المعادن التي تؤدي إلىهي الكالسيوم.

- تكوين الفطريات والجراثيم على اللسان.





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اعراض تنميل اللسان:





- الشعور بحكة في اللسان او المنطقة حول الفم.

- صعوبة في البلع وعدم المضع الجيد.

- اصدار صوت خشن.