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حافظ على لسانك.. اكتشف أشهر المشكلات الصحية التى تصيب اللسان.. وأهم أعراضها.. وطرق علاجها في المنزل بدون طبيب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:02 ص
أمراض اللسان
أمراض اللسان
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اسماء محمد
  • 6 مشاكل صحية تصيب اللسان.. اكتشفها 
  • انتبه هذه الأعراض مؤشر لوجود مشكلة فى اللسان
  • 5 طرق سريعة لعلاج مشكلات اللسان

بعض الحالات تتطلب اللجوء للعلاج الطبي، ولكن فى معظم الحالات يمكننا علاج مشاكل اللسان بطرق سهلة جدا يمكن تطبيقها فى المنزل دون الذهاب للطبيب.

ويعد اللسان جزءا أساسيا من الفم وله وظائف عديدة، فهو الذي يساعدنا على نطق الكلام وإخراج الحروف بشكل جيد، كما يمكننا من تذوق الطعام ومعرفة مدى جودته.

يمكن منع أو تخفيف بعض مشاكل اللسان عن طريق العناية بصحة الأسنان الجيدة، خاصة التنظيف بالفرشاة والخيط بانتظام، وزيارة طبيب الأسنان لإجراء فحوصات وعمليات التنظيف الروتينية.

ما لا يعرفه كثيرون أن اللسان يصاب في بعض الأحيان ببعض المشاكل الصحية التى تتطلب العناية والعلاج.

أسباب مشاكل اللسان
ونعرض فيما يلي أهم 6 مشاكل صحية تصيب اللسان، وأهم الأعراض التى تساعدنا فى اكتشافها بسرعة، كما نتطرق لأفضل طرق علاج مشاكل وأمراض اللسان بسرعة، وفقا لما ذكره موقع "healthline".

آلام القروح، تورم، تغير الذوق، تغير اللون، تغير الملمس.. هذه المشاكل في معظم من الأحيان ليست خطيرة، كما يمكننا منع العديد من مشاكل اللسان عن طريق الاهتمام جيدا بنظافة الفم.

أعراض مشاكل اللسان
إليكم أهم الأعراض التى تمكننا من اكتشاف إصابة الإنسان ببعض المشاكل الصحية التى تؤثر على اللسان، وهى:
- فقد جزئي أو كلي لقدرة اللسان على تذوق الطعام والتعرف على النكهات.
- وجود صعوبة في تحريك اللسان.
- تورم وانتفاخ اللسان.
- تغير لون اللسان عن اللون الطبيعي أو وجود بقع من اللون الأبيض أو الوردي الفاتح أو الأسود أو البني.
- وجود ألم في جميع أنحاء اللسان أو في مناطق معينة.
- إحساس حارق في جميع أنحاء اللسان أو فقط في مناطق معينة.
- بقع بيضاء أو حمراء، والتي غالبا ما تكون مؤلمة.
- ظهور فروي أو شعر اللسان.

علاج اللسان
ويمكن علاج مشاكل اللسان ببعض النصائح وطرق العلاج السهلة التى يمكن تطبيقها فى المنزل بدون الذهاب للطبيب، وهي:
- تجنب تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة والحارة.
- حاول أن تشرب المشروبات الباردة فقط وتناول الأطعمة اللطيفة فقط حتى تلتئم القرحة.
- يمكن تجربة علاجات OTC عن طريق الفم.
- يمكن شطف الفم بالماء المالح الدافئ أو بمزيج من الماء الدافئ وصودا الخبز.
- اتصل بطبيب إذا لم تلاحظ أي تحسن خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
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