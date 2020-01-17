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مرأة

اكتشف أسباب المعاناة من ألم اللسان

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:36 م
اكتشف اسباب المعاناة
اكتشف اسباب المعاناة من الم اللسان
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اسماء محمد
يعاني الإنسان فى بعض الأحيان من بض المشاكل الصحية غير الشائعة من بينها وجود ألم فى اللسان .. فما السر وراء هذا الشعور؟

ذكر موقع " healthline" أن الم اللسان يحدث لعدة اسباب بسبب مثل عضد اللسان أو العدوى، عادة تكون بسيطة، أو تناول أطعمة غير مناسبة ، عادة يستمر الألم فى معظم هذه الحالات لعدة أيام. 

يمكن أن يسبب الم اللسان الناتج عن الاصابة بعدوى لعدة متاعب ابرزها التهيج، والتهاب الحليمات، أو براعم الذوق وهي نتوءات صغيرة ومؤلمة تظهر بعد الإصابة من لدغة أو تهيج من الأطعمة الساخنة.

و آفة القرحة هو سبب آخر شائع للألم أو تحت اللسان عادة تكون في صورة قرحة صغيرة أو بيضاء أو صفراء يمكن أن تحدث دون سبب واضح. 

بعض اسباب القرحة هي إصابات الفم أو المكونات الكاشطة في معاجين الأسنان أو غسولات الفم أو الحساسية الغذائية أو نقص التغذية. في كثير من الحالات ، سبب قرحة اللسان وتسمى في هذه الحالة "القرحة القلاعية" وفي اغلب الحالات تزول هذه القروح دون أي علاج.

وتوجد مجموعة اخرى من أسباب الم اللسان أقل انتشارا ، هى: السرطان ، فقر الدم ، الهربس الشفوي ، أطقم الأسنان أو الأقواس .

ومن أهم اسباب الم اللسان هي الألم العصبي وللأسف فى هذه الحالة يكن الألم شديد يحدث على طول الأعصاب التالفة، ويحدث الألم العصبي دون سبب واضح ، أو يمكن أن يحدث بسبب: شيخوخة، والتصلب المتعدد، وداء السكري، والأورام، والالتهابات.
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