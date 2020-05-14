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ديني

قصة عبد صالح غضب الله له.. يرويها شيخ أزهري "فيديو"

الخميس 14/مايو/2020 - 04:00 م
الله يغضب لعبده الصالح..
الله يغضب لعبده الصالح.. شيخ أزهري يروي قصة تدل على ذلك
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محمد شحتة
حكى الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قصة غضب الله إذا غضب عباده الصالحون. 

وقال عبد القادر الطويل، في فيديو خاص لـ"صدى البلد"، إن سيدنا أبو بكر مر ذات يوم على بلال وصهيب وسلمان، فرأى سيدنا أبو بكر هؤلاء الثلاثة يوجهون الكلام السيئ إلى أبو سفيان الذي كان وقتها على الكفر.

وتابع: "نهرهم سيدنا أبو بكر وقال لهم: أتدرون مع من تتحدثون؟ فغضبوا، وذهب أبو بكر يشتكى ما حدث من الثلاثة، فقال له النبي: لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لعلك أغضبت بلالا، من أغضب بلالا فقد أغضب الله".


وأشار إلى أن هذا ليس خاصًا بسيدنا بلال فقط، وإنما يشمل أى عبد بلغ منزلة من الله سبحانه وتعالى، فيقول سبحانه في كتابه العزيز "أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ".

وتابع: "كن على يقين بأن الله يحبك إذا سرت على طاعة الله ولن يصيبك الحزن إذا حرصت على رضا الله، وإذا سلكت طريق الله فإن الله يغضب لغضبك".

وينشر موقع "صدى البلد" يوميًا حلقة من برنامج "قصة وعبرة" طوال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
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