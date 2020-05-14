المنيا تبحث تعظيم الاستفادة من مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، مركز خدمات دراسات المرأة والطفل بمدينة المنيا الجديدة، كاحد مشروعات المحافظه التي يجري دراسه سبل إمكانية الاستفادة منه في الفترة المقبلة في تقديم عدد من الخدمات في جميع المجالات التي يقدمها المركز لأبناء محافظة المنيا، للارتقاء بمستويات السلوك التربوي والنفسي والاجتماعي.
استمع المحافظ، الي شرح مفصل لمحتويات المركز، والتي تتكون من مكتبة ورقية وأخرى إلكترونية في كل مجالات المرأة والطفل، وحضانه للأطفال الرضع و اخري للكبار ومركز للكمبيوتر وقاعات للتدريب وقاعة مؤتمرات ومطعم وفصول تعليمية واستراحات للطلاب وحديقة.
من جانبها أوضحت بهيرة سيد مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة، أن المركز يهدف إلى دعم وتنمية المرأة بالمحافظة وتأهيلها لسوق العمل من خلال توفير مركز عالي المستوى لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال المرأة والطفل، .
بالإضافة الى توفير مكان مناسبة لتدريب المرأة والنهوض بها في شتى المجالات المختلفة لتوفير فرص عمل حقيقية لهن بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والندوات التوعوية في مختلف المجالات.