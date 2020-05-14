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محافظات

المنيا تبحث تعظيم الاستفادة من مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل

الخميس 14/مايو/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، مركز خدمات دراسات المرأة والطفل بمدينة المنيا الجديدة، كاحد مشروعات المحافظه التي يجري دراسه سبل إمكانية الاستفادة منه في الفترة المقبلة في تقديم عدد من الخدمات في جميع المجالات التي يقدمها المركز لأبناء محافظة المنيا، للارتقاء بمستويات السلوك التربوي والنفسي والاجتماعي.

استمع المحافظ، الي شرح مفصل لمحتويات المركز، والتي تتكون من مكتبة ورقية وأخرى إلكترونية في كل مجالات المرأة والطفل، وحضانه للأطفال الرضع و اخري للكبار ومركز للكمبيوتر وقاعات للتدريب وقاعة مؤتمرات ومطعم وفصول تعليمية واستراحات للطلاب وحديقة.

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من جانبها أوضحت بهيرة سيد مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة، أن المركز يهدف إلى دعم وتنمية المرأة بالمحافظة وتأهيلها لسوق العمل من خلال توفير مركز عالي المستوى لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال المرأة والطفل، .

بالإضافة الى توفير مكان مناسبة لتدريب المرأة والنهوض بها في شتى المجالات المختلفة لتوفير فرص عمل حقيقية لهن بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والندوات التوعوية في مختلف المجالات.
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