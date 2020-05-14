المنيا تبحث تعظيم الاستفادة من مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل

من جانبها أوضحت بهيرة سيد مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة، أن المركز يهدف إلى دعم وتنمية المرأة بالمحافظة وتأهيلها لسوق العمل من خلال توفير مركز عالي المستوى لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال المرأة والطفل، .



