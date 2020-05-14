"ابدأ بنفسك" توزع ١٥٠٠ كرتونة غذائية و٣٠٠ شنطة مطهرات بالأقصر..صور





ومن جانب آخر قام العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الاقصر ، بتسليم وتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على المواطنين بالقرى والنجوع بأسعار مخفضة، وجار توفير أعداد أخرى لتغطية كافة القرى.





وفى السياق نفسه، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت الحكومية والخدمية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.