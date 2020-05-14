"ابدأ بنفسك" توزع ١٥٠٠ كرتونة غذائية و٣٠٠ شنطة مطهرات بالأقصر..صور

شهد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الاقصر، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مبادرة "ابدأ بنفسك" لدعم العمالة الغير منتظمة.
يأتى ذلك تحت رعاية المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة أوراسكوم للإنشاءات، ومؤسسة تنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.
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تضمنت أعمال المبادرة تقديم الدعم بعدد 1500 كرتونة مواد غذائية جافة ، و300 شنطة مطهرات وتعقيم لأسر العمالة الغير منتظمة بمحافظة الاقصر.
ومن جانب آخر قام العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الاقصر، بتسليم وتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على المواطنين بالقرى والنجوع بأسعار مخفضة، وجار توفير أعداد أخرى لتغطية كافة القرى.
وفى السياق نفسه، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت الحكومية والخدمية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.