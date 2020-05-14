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محافظات

"ابدأ بنفسك" توزع ١٥٠٠ كرتونة غذائية و٣٠٠ شنطة مطهرات بالأقصر..صور

الخميس 14/مايو/2020 - 04:37 م
فعاليات مبادرة ابدأ
فعاليات مبادرة "ابدأ بنفسك"
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شمس يونس
شهد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الاقصر، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مبادرة "ابدأ بنفسك" لدعم العمالة الغير منتظمة.

يأتى ذلك  تحت رعاية المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة أوراسكوم للإنشاءات، ومؤسسة تنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

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تضمنت أعمال المبادرة تقديم الدعم بعدد 1500 كرتونة مواد غذائية جافة ، و300 شنطة مطهرات وتعقيم لأسر العمالة الغير منتظمة بمحافظة الاقصر.

ومن جانب آخر قام العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الاقصر، بتسليم وتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على المواطنين بالقرى والنجوع بأسعار مخفضة، وجار توفير أعداد أخرى لتغطية كافة القرى.

وفى السياق نفسه، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت الحكومية والخدمية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
"ابدأ بنفسك" توزع ١٥٠٠ كرتونة غذائية و٣٠٠ شنطة مطهرات بالأقصر..صور
"ابدأ بنفسك" توزع ١٥٠٠ كرتونة غذائية و٣٠٠ شنطة مطهرات بالأقصر..صور
"ابدأ بنفسك" توزع ١٥٠٠ كرتونة غذائية و٣٠٠ شنطة مطهرات بالأقصر..صور
"ابدأ بنفسك" توزع ١٥٠٠ كرتونة غذائية و٣٠٠ شنطة مطهرات بالأقصر..صور
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