توريد 11800 طن قمح بنسبة 34.7% من السعة التخزينية في الأقصر

أكد الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم، الخميس، عن استمرار استقبال شون وصوامع المحافظة للأقماح، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19".





وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن المديرية قامت بمنع أى محاولات للتكدس والازدحام بالشون والصوامع خلال التوريد ، وتم توزيع كمامات ومطهرات على جميع العاملين بهذه الالصوامع للحد من انتشار الفيروس.





وأوضح "مختار" أنه تم توريد إلى بناكر وصوامع المحافظة حتى اليوم كمية قدرها 11800.067 طن بنسبة 34.7% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر .







وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تجهيز البناكر والشون سابقا قبل استلام الأقماح من المزارعين والموردين، بمضادات الحشرات إلى جانب أنه تم اتخاذ ما يلزم لحماية المحاصيل من الأمطار والتقلبات الجوية

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الجدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة تقدر بحوالى ٤١ ألفا و٣٧١ فدانا ومن المتوقع أن تنتج ما يقرب من ٢٠ إلى ٢٣ ألف طن مشيرا بانه يتم اختياريا توريد محصول القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية حسب الأسعار المقررة.







وتسويق المحصول لموسم 2020 يقتصر فقط لحساب الهيئة على 4 جهات هى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى تلك الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين حسب المواصفات المقررة.