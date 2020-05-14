فيديوجراف .. تصريحات جريئة للإعلامي تامر أمين في شيخ الحارة

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.









يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة أون.









ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي أبرز تصريحات الاعلامي تامر امين خلال البرنامج .