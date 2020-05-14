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فيديو جراف

فيديوجراف .. تصريحات جريئة للإعلامي تامر أمين في شيخ الحارة

الخميس 14/مايو/2020 - 06:16 م
تامر امين
تامر امين
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ايمان عبداللطيف
حل الإعلامي تامر أمين ضيفا على برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، حيث أدلى بتصريحات جريئة وقوية خلال اللقاء .  


برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.


يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة أون.


ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي أبرز تصريحات الاعلامي تامر امين خلال البرنامج .
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