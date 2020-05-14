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أخبار البلد

مطار سفنكس يستعد لاستقبال أولى رحلات العالقين في أبوظبي غدا

الخميس 14/مايو/2020 - 06:32 م
مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي
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نورهان خفاجي
يستقبل مطار سفنكس الدولي، غدا الجمعة، أولى رحلات المصريين العالقين بالخارج، قادمة من مدينة أبوظبي بدولة الإمارات، على متنها عدد من المصريين العالقين هناك منذ فترة تعليق رحلات الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يستقبل المطار، رحلتي طيران تسيرهما شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، من مطار القاهرة الدولي، إلى مدينة أبوظبي لإعادة العالقين هناك، فضلا عن 4 رحلات أخرى. تغادره غدا أيضا إلى عدة دول عربية لإعادة المصريين العالقين هناك لكن تكون عودتهم إلى مطار مرسى علم الدولي.

تجري سلطات المطارات المصرية، استعدادات مكثفة لاستقبال رحلات العالقين العائدين من دول الخارج، حيث يتم إجراء فحوصات طبية عليهم من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة ، لقضاء 14 يوما المدة المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للاطمئنان على سلامتهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

وكانت سلطة الطيران المدنى ، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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