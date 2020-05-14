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توك شو

إدوارد: رفضت بطولة فيلم كتبه وحيد حامد.. وشيخ الحارة: أنت بتاع سبوبة؟.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 09:01 م
وحيد حامد
وحيد حامد
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هاني حسين
وجه شيخ الحارة حديثه إلى الفنان إدوارد، قائلا: "هو أنت بتاع سبوبة، أنت مش فاكر وحيد حامد، وينفع الأستاذ يطلب وتقول له لأ عندي سبوبة".

ورد الفنان إدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، قائلا: "وحيد حامد طلبني في فيلم  وقال لي إنني بطل فيلمه ولكنني شعرت بالخوف، ويكفيني أن مؤلف كبير زي وحيد حامد يفكر فيا كي أكون بطلا لفيلمه".

وأكد إدوارد، أن الواسطة لم تساعده مطلقا طوال مشواره الفني أو الدرامي.

وتابع إدوارد: "أنا اشتغلت مع معظم النجوم والفنانين، ولدي علاقة جيدة بالجميع  داخل الوسط وخارجه".

ولفت إدوارد إلى أن "مخرج العمل الفني هو من يختار الممثلين الذين يراهم صالحين لنوعية العمل، سواء في مجال السينما أو التليفزيون.
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