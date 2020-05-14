فيروس كورونا.. محمد رياض: اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عني

نشر الفنان محمد رياض صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وكتب محمد رياض قائلًا "اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عني".

واحتفل الفنان محمد رياض بعيد ميلاده ال 50 السهر الماضى حيث انه من مواليد 25 ابريل 1970 .



حاصل على شهادة البكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان قد درس بكلية العلوم "قسم كيمياء" قبل التحاقه بمعهد المسرح، عمل في المسرح والتلفزيون والسينما، كان نجاحه الكبير في التلفزيون.



متزوج من الممثلة رانيا محمود ياسين ابنة الممثل محمود ياسين والممثلة شهيرة. وشارك الفنان ياسر جلال ومحمد رياض فى بطول مسلسل رحيم الذى صدر في 2018 من إنتاج شركة مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع، وإخراج محمد سلامة وتأليف محمد إسماعيل أمين، وبطولة كل من نور وحسن حسني وطارق عبد العزيز.



