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فن

محمد رياض يحتفل بعيد ميلاده الخمسين

السبت 25/أبريل/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحتفل اليوم الفنان محمد رياض بعيد ميلاده ال 50 حيث انه من مواليد 25 ابريل 1970 .

حاصل على شهادة البكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان قد درس بكلية العلوم "قسم كيمياء" قبل التحاقه بمعهد المسرح. 

عمل في المسرح والتلفزيون والسينما، كان نجاحه الكبير في التلفزيون. 

 متزوج من الممثلة رانيا محمود ياسين ابنة الممثل محمود ياسين والممثلة شهيرة.

 تميز محمد رياض عن باقي أبناء جيله بإتقانه للأدوار الدينية والتاريخية ويرجع الفضل في ذلك إلى أنه تتلمذ على يد فنان كبير مثل نور الشريف، وأتقن اللغة العربية الفصحى التي تقف عائقًا بين الكثير من الفنانين والأدوار التاريخية.

 لم تقتصر حياة رياض على التمثيل فقط بل أنه يمتلك الآن شركة إنتاج فني، وتساعده زوجته رانيا في إدارتها.
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