حبس 6 أشخاص لتشاجرهم بسبب خلافات الجيرة بالسلام

مشاجرة بينهم بمدينة السلام بسبب خلافات الجيرة ، وتولت النيابة التحقيق. نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بالتعدى على بعضهم إثربينهم بمدينة السلام بسبب خلافات الجيرة ، وتولت النيابة التحقيق.





كانت أجهزة الأمن رصدت تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " ، لأشخاص يحملون الأسلحة البيضاء يتشاجرون مع بعضهم .







اقرأ أيضا| ضبط المتهم بقتل شخص وإصابة شقيقيه فى مشاجرة بسوهاج



