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حوادث

حبس 6 أشخاص لتشاجرهم بسبب خلافات الجيرة بالسلام

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:47 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة السلام الجزئية، حبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدى على بعضهم إثر مشاجرة بينهم بمدينة السلام بسبب خلافات الجيرة.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بالتعدى على بعضهم إثر مشاجرة بينهم بمدينة السلام بسبب خلافات الجيرة ، وتولت النيابة التحقيق.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " ، لأشخاص يحملون الأسلحة البيضاء يتشاجرون مع بعضهم .


وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين ، وتم ضبطهم من خلال أحدالأكمنة التى أعدت لهم ، وعثر بحوزتهم على الاسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .
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