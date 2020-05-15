حبس 6 أشخاص لتشاجرهم بسبب خلافات الجيرة بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس 6 أشخاص
، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدى على بعضهم إثر مشاجرة بينهم بمدينة السلام بسبب خلافات الجيرة.
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على 6 أشخاص
لاتهامهم بالتعدى على بعضهم إثر مشاجرة
بينهم بمدينة السلام بسبب خلافات الجيرة ، وتولت النيابة التحقيق.
كانت أجهزة الأمن رصدت تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " ، لأشخاص يحملون الأسلحة البيضاء يتشاجرون مع بعضهم .
وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين ، وتم ضبطهم من خلال أحدالأكمنة التى أعدت لهم ، وعثر بحوزتهم على الاسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .