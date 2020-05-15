مشروبات تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. تعرف عليها

نُشر البحث الذي نشر في مجلة جمعية القلب الأمريكية في كاليفورنيا أيضًا أن شرب مشروبًا سكريًا واحدًا أو أكثر مرتبط باحتمالية أعلى بنسبة 26% للحاجة إلى إجراء إعادة تأهيل مثل جراحة الأوعية الدموية لفتح الشرايين المسدودة و21 في المائة احتمالية أعلى للإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء، مقارنة مع أولئك الذين نادرا ما يشربون هذه المشروبات أو لا يشربونها على الإطلاق.

الغازية يوميًا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 23 في المائة بشكل عام ، مقارنةً بالأشخاص الذين نادرًا أو لم يشربوا المشروبات السكرية أبدًا. تم العثور على شرب





"على الرغم من أن الدراسة قائمة على الملاحظة ولا تثبت السبب والنتيجة، فإننا نفترض أن السكر قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعدة طرق. ترفع مستويات الجلوكوز وتركيزات الأنسولين في الدم ، مما قد يزيد من الشهية ويؤدي إلى السمنة ، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية " وقال رئيس لجنة التغذية التابعة لجمعية القلب الأمريكية في بيان.





"بالإضافة إلى ذلك، يرتبط الكثير من السكر في الدم بالإجهاد التأكسدي والالتهاب ، ومقاومة الأنسولين ، وملامح الكولسترول غير الصحية وداء السكري من النوع 2 ، وهي حالات ترتبط ارتباطًا قويًا بتطور تصلب الشرايين ، والتضييق البطيء للشرايين التي تكمن وراء معظم أمراض القلب والأوعية الدموية وأضاف المؤلف ".



