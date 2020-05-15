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مشروبات تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. تعرف عليها

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
عثر على مشروب واحد أو أكثر من المشروبات المحلاة في يوم واحد يرتبط تناولها بزيادة نحو 20% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء.

وفقًا للدراسة، يتم تعريف المشروبات السكرية على أنها مشروبات غازية من السعرات الحرارية والمياه المعبأة في زجاجات أو الشاي ومشروبات الفاكهة المضافة بالسكر.

نُشر البحث الذي نشر في مجلة جمعية القلب الأمريكية في كاليفورنيا أيضًا أن شرب مشروبًا سكريًا واحدًا أو أكثر مرتبط باحتمالية أعلى بنسبة 26% للحاجة إلى إجراء إعادة تأهيل مثل جراحة الأوعية الدموية لفتح الشرايين المسدودة و21 في المائة احتمالية أعلى للإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء، مقارنة مع أولئك الذين نادرا ما يشربون هذه المشروبات أو لا يشربونها على الإطلاق.

 وجد أن شرب المشروبات الغازية يوميًا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 23 في المائة بشكل عام ، مقارنةً بالأشخاص الذين نادرًا أو لم يشربوا المشروبات السكرية أبدًا. تم العثور على شرب مشروبات الفاكهة المضاف إليها السكر لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 42 في المائة.

"على الرغم من أن الدراسة قائمة على الملاحظة ولا تثبت السبب والنتيجة، فإننا نفترض أن السكر قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعدة طرق. ترفع مستويات الجلوكوز وتركيزات الأنسولين في الدم ، مما قد يزيد من الشهية ويؤدي إلى السمنة ، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية " وقال رئيس لجنة التغذية التابعة لجمعية القلب الأمريكية في بيان.

"بالإضافة إلى ذلك، يرتبط الكثير من السكر في الدم بالإجهاد التأكسدي والالتهاب ، ومقاومة الأنسولين ، وملامح الكولسترول غير الصحية وداء السكري من النوع 2 ، وهي حالات ترتبط ارتباطًا قويًا بتطور تصلب الشرايين ، والتضييق البطيء للشرايين التي تكمن وراء معظم أمراض القلب والأوعية الدموية وأضاف المؤلف ".

توصي جمعية القلب الأمريكية بقصر السكر المضاف على ما لا يزيد عن 100 سعرة حرارية في اليوم (حوالي 6 ملاعق صغيرة) لمعظم النساء، ولا يزيد عن 150 سعرة حرارية (9 ملاعق صغيرة) لمعظم الرجال.
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مشروبات تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. تعرف عليها

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