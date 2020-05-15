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رياضة

إسماعيل يوسف: رفضت الرحيل عن الزمالك رغم كثرة الإغراءات.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:20 ص
اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف
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عمرو ابوبكر
كشف إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، سبب رفضه لعروض كبيرة وإصراره على البقاء مع الأبيض. 

وقال يوسف خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت، إن خلال تواجده بالزمالك لمدة 14 عامًا، لم يرتد سوى قميص القلعة البيضاء. 


وأكمل: تلقيت عدة عروض احترافية خارجية، قبل كأس العالم 1990 بإيطاليا، وبالتحديد خلال المباريات الودية التي سبقت البطولة، منها عروض من السعودية. 

وتابع: "لم أكن أرغب في الخروج خارج جدران النادي، حتي بعد اعتزالي كرة القدم. 

وأشار يوسف، إلى أنه استفاد من فترة وجوده بالزمالك، باللعب مع نجوم كبار، أمثال إبراهيم يوسف، عادل المأمور، محمد صلاح، على خليل، فاروق جعفر.
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