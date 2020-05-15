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منوعات

مرض غريب يصيب الأطفال نتيجة فيروس كورونا.. تفاصيل

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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احمد شريف

وجد العلماء أول دليل واضح على أن الإصابة بفيروس كورونا التاجي تسبب حالة التهابات تشبه التهاب مرض  كاواساكي الذي تؤثر على الأطفال بشكل خطير.


بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت دراسة أجريت على ثمانية أطفال تم إدخالهم إلى مستشفى في برمنجهام البريطانية أنهم مصابون بفيروس سارس - CoV - 2 قبل عدة أسابيع من ظهور الأعراض عليهم.


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والغريب أن جميع الأطفال كانت نتائج تحاليلهم  سلبية في الاختبار المعتمد على المختبر التقليدي المستخدم لتشخيص  فيروس كورونا لدى البالغين.


ومع ذلك ، أظهر اختبار الأجسام المضادة المصممة خصيصًا أن المرضى الصغار قد أصيبوا بالفيروس التاجي وأنتجوا أجسامًا مضادة لمحاربة العامل الممرض.



يقول الأطباء الذين عالجوا الأطفال أن اختبارات الأجسام المضادة هي الطريقة الوحيدة لتحديد وجود الفيروس بدقة لدى الأطفال الذين يعانون من حالة الالتهاب المفرط ، والتي يمكن أن تكون قاتلة.


فما لايزال من غير المعروف سبب تطور المتلازمة بعد أسابيع من الإصابة ، لكن العلماء يعتقدون أنها قد تكون ناتجة عن رد فعل مبالغ فيه من الجهاز المناعي لجسم الأطفال.


وكان قام فريق من العلماء بقيادة الدكتور أليكس ريختر والأستاذ آدم كانينجهام من جامعة برمنجهام بدراسة ثمانية مرضى صغار تم إدخالهم إلى المستشفى بين 28 أبريل و8 مايو.


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