تعليق مؤثر من المنتج تامر مرسي على الشهيد رامي حسنين

عقب عرض الحلقة الـ 21 من مسلسل " الاختيار" ، نشر المنتج تامر مرسي صورة للشهيد العقيد رامي حسنين الذي قام بدوره في المسلسل الفنان أحمد صلاح حسني. أحمد





وغرد تامر مرسي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" رامي حسنين ده كنز كان قائد زي ما الكتاب ما بيقول ".





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وأضاف: "كا ن ينفعنا لما نبقى مع العدو وش لوش روحه تروح على شوية عيال مستخبية".





يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



