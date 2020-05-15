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فن

تعليق مؤثر من المنتج تامر مرسي على الشهيد رامي حسنين

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:34 ص
الشهيد رامي حسنين
الشهيد رامي حسنين
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شروق ابراهيم
عقب عرض الحلقة الـ 21 من مسلسل " الاختيار" ، نشر المنتج تامر مرسي صورة للشهيد العقيد رامي حسنين الذي قام بدوره في المسلسل الفنان أحمد صلاح حسني. 

وغرد تامر مرسي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" رامي حسنين ده كنز كان قائد زي ما الكتاب ما بيقول ".

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وأضاف: "كان ينفعنا لما نبقى مع العدو وش لوش روحه تروح على شوية عيال مستخبية". 

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

 
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