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فن

أمير كرارة يتفاعل مع استشهاد أسطورة الصاعقة رامي حسنين في مسلسل الاختيار

الخميس 14/مايو/2020 - 11:49 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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سعيد فراج
تفاعل الفنان أمير كرارة، مع أحداث الحلقة 21 من مسلسل «الاختيار»، المعروض عبر قناة  قناة ON E الفضائية، وينافس ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، والتي رصدت حادث استشهاد أسطورة الصاعقة المصرية رامي حسنين. 


وكتب أمير كرارة، في تغريدة له عبر تويتر: «رامي حسنين ده كنز كان قائد زي الكتاب ما بيقول، كان ينفعنا لما نبقي مع العدو وش لوش، خسارة روحه تروح علي شوية عيال مستخبية». 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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