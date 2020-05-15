السكك الحديدية تواصل إجراءات التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا .. فيديو وصور

استمرت هيئة السكة الحديد في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومتة و تطهير وتعقيم القطارات والتطهير المستمر للمحطات.





كما شددت علي استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور ل لكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس .





وواصلت هيئة السكة الحديد أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بمختلف خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا.





واستمرت فى توفير وتعليق ملصقات التوعية بالمحطات والقطارات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.





وكانت هيئة السكة الحديد وشركة المترو أطلقتا حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا.





ويقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.