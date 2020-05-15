لمكافحة كورونا..تصنيع جهاز تنفس رخيص الثمن ..فيديو





الجهاز الذي أطلقت عليه الشركة اسم f 15 سيساعد المرضى في العناية المركزة، وهو أرخص من أجهزة التنفس الصناعي الموجودة حاليًا في الأسواق.





وتوصلت دراسة حديثة إلى أن العلاج التجريبي باستخدام بلازما الدم أثبت أنه آمن للاستخدام على مرضى فيروس كورونا التاجي.

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وقد عانى أقل من واحد بالمائة من حوالي 5000 مريض من جميع أنحاء الولايات المتحدة الذين تلقوا البلازما من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا من "آثار ضارة خطيرة".



بالإضافة إلى ذلك ، بعد أسبوع واحد، توفي حوالي 15 بالمائة فقط، وهو ما يرى الباحثون أنه منخفض جيد في الوفيات نظرًا لأن ثلثي المرضى كانوا في العناية المركزة.

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها تقرير جاء من خلاله رصد تصنيع شركة فيراري لجهاز تنفس صناعي؛ من أجل مساعد ةالمستشفيات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.