خبير مناعة: لقاح كورونا سيتم إنتاجه نهاية هذا العام

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه سيتم إنتاج ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا الجديد بحلول نهاية العام، وفقًا لتصريح العالم أنتوني فوسي بسان فرانسيسكو.
وأفادت الصحيفة أن خبير المناعة الدكتور شون تاكر يقوم حاليًا بتجربة لقاحين مختلفين في مختبره في كاليفورنيا، سيخضع أحدهم للتجارب البشرية في بداية يوليو، ويتم تسليمهم جميعا عن طريق الجهاز اللوحي بدلًا من الحقن.
قال خبير المناعة حصريًا لموقع ديلي ميل: "آمل أن نتمكن نحن والآخرين من الحصول على مادة اللقاح ، وملايين وملايين من الجرعات بحلول نهاية العام ، في وقت مبكر من العام المقبل".
وأضاف، "أعني بالنسبة لي أن هذا الأمر لا يبدو غير معقول بالنظر إلى حجم الأموال التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة وغيرها".
وتابع حديثه قائلا: " نأمل أن يسمح اللقاح بالانفتاح وأن يخرج الناس مرة أخرى إلى حياة بعد توقفها".