خبير مناعة: لقاح كورونا سيتم إنتاجه نهاية هذا العام

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه سيتم إنتاج ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا الجديد بحلول نهاية العام، وفقًا لتصريح العالم أنتوني فوسي بسان فرانسيسكو.

وأفادت الصحيفة أن خبير المناعة الدكتور شون تاكر يقوم حاليًا بتجربة لقاحين مختلفين في مختبره في كاليفورنيا، سيخضع أحدهم للتجارب البشرية في بداية يوليو، ويتم تسليمهم جميعا عن طريق الجهاز اللوحي بدلًا من الحقن.









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