AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خبير مناعة: لقاح كورونا سيتم إنتاجه نهاية هذا العام

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه سيتم إنتاج ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا الجديد بحلول نهاية العام، وفقًا لتصريح العالم أنتوني فوسي  بسان فرانسيسكو.


وأفادت الصحيفة أن  خبير المناعة الدكتور شون تاكر يقوم حاليًا بتجربة  لقاحين مختلفين في مختبره في كاليفورنيا، سيخضع أحدهم للتجارب البشرية في بداية يوليو، ويتم تسليمهم جميعا عن طريق الجهاز اللوحي بدلًا من الحقن.



اقرأ أيضا: قوة معجون الأسنان في تدمير فيروس كورونا.. تفاصيل

قال خبير المناعة حصريًا لموقع ديلي ميل: "آمل أن نتمكن نحن والآخرين من الحصول على  مادة اللقاح ، وملايين وملايين من الجرعات بحلول نهاية العام ، في وقت مبكر من العام المقبل".


وأضاف، "أعني بالنسبة لي أن هذا الأمر لا يبدو غير معقول بالنظر إلى حجم الأموال التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة وغيرها".


وتابع حديثه قائلا: " نأمل أن يسمح  اللقاح بالانفتاح وأن يخرج الناس مرة أخرى إلى حياة بعد توقفها".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تبتكر أول لقاح لفيروس كورونا.. والتجارب البشرية خلال أيام

انطلاق التجربة الثانية لـ لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة.. تفاصيل

بريطانيا تعلن: علاج فيروس كورونا خلال 8 شهور

أكبر شركتين للأدوية بالعالم تتعاونان لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا

اتفاق جديد بين شركتين أوروبيتين لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

لقاح فيروس كورونا جاهز بحلول الخريف

ترشيحاتنا

فرنسا تسجل ارتفاعا حادا في عدد وفيات كورونا اليوم

حبس مودة الأدهم 4 أيام لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية

ماذا قالت وزارة التربية والتعليم عن مصير امتحانات الثانوية العامة 2020 حتى الآن ؟ .. تفاصيل

أحمد زاهر يبكى بسبب مسلسل البرنس.. والمخرج: متستعطفش الناس يا فتحي

أول فرحتى.. ابنة الحضرى الكبرى تثير الجدل مع والدها فى عيد ميلادها

قوة معجون الأسنان في تدمير فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج

مشروبات تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. تعرف عليها

820 ألف جنيه وماركات عالمية.. قيمة ساعات يد ارتدتها ياسمين صبرى